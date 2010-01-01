Форма обратной связи

Порядок рассмотрения рекламаций выглядит следующим образом:

1. При возникновении неисправности оборудования покупателю необходимо направить в ООО «ТехМодерн» официальное письмо с указанием модели и серийного номера оборудования и с описанием сути возникшей проблемы по адресу: admin (собака) tehmodern.ru.

2. В период не позднее 2 рабочих дней с момента получения официального письма сотрудники сервисной службы отправляют ответное письмо с целью выяснения подробностей возникновения неисправности, в котором у покупателя запрашиваются необходимые дополнительные данные (например, фотографии повреждённых деталей).

3. Покупатель предоставляет запрашиваемые данные, которые необходимы для выяснения причин возникновения неисправности.

4. ООО «ТехМодерн» производит анализ обстоятельств возникновения неисправности и, в период не позднее 14 календарных дней с момента получения официального письма высылает покупателю официальное заключение, в котором сообщается, является ли возникшая неисправность гарантийным случаем.

5. Если случай признан гарантийным, ООО «ТехМодерн» обязуется устранить неисправность в течение 30 календарных дней с момента отправки покупателю официального заключения, при этом доставка оборудования к месту ремонта осуществляется за счёт ООО «ТехМодерн». Место проведения ремонта определяется сотрудниками сервисной службы. Все заменённые по гарантии части оборудования остаются в распоряжении сервисного центра. После проведения гарантийного ремонта сотрудник сервисной службы заполняет гарантийный талон, после чего возвращает сервисную книжку покупателю.