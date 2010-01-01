ТехМодерн – это ведущий отечественный производитель широкой линейки специальной техники.
Благодаря серьёзным производственным мощностям, чёткой организации рабочих процессов и высококвалифицированным кадрам, вся продукция, выходящая из наших цехов, выгодно отличается высшими эксплуатационными и техническими характеристиками.
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Продажа спецтехники
Группа ТехМодерн является одной из первых компаний на Российском рынке, специализирующейся на полном спектре спецтехники импортного производства преимущественно на отечественных шасси для энергетической и строительной отраслей промышленности. Первый опыт компания получила в 2011 году, став официальным импортером и дистрибьютером Корейской фирмы HOTOMI – на тот момент единственного производителя, предлагающего краны-манипуляторы с буровой навеской в Корее на внешний рынок. За первые 3 года компанией было продано более 130 единиц бурильно-крановых установок под собственной торговой маркой BUER. Был сформирован мощный производственный отдел во главе с опытными и высококвалифицированными инженерами, разработаны подробнейшие технологические карты по доработке КМУ, подбору комплектующих и монтажу их на базовое шасси. В последующие годы компания освоила производство и монтаж новых, появившихся за это время на рынке Кореи, крано-манипуляторных установок. Была получена солидная техническая база, изучены и оценены сравнительные характеристики множества установок на практике, в результате чего нами был сформирован бесценный опыт, позволяющий нашим клиентам быть на пике технологического развития среди своих конкурентов. В 2015 году компания стала являться официальным дилером автозавода КамАз и открыла производственные филиалы в городах Набережные Челны и Алапаевск, Свердловской области. Компания дорожит своей репутацией и несет полную гарантийную ответственность за каждую выпущенную единицу техники.